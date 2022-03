Le trafic routier sur un axe de l’autoroute nord-sud, reliant la Chiffa (Blida) à El-Hamdania, dans la wilaya de Médéa est "quasiment paralysé" et la circulation automobile a été déviée sur la route nationale N 1, suite à un carambolage qui s’est produit vendredi en début d’après-midi, à l’entrée du deuxième tunnel, qui fait la jonction entre Blida et Médéa, selon la protection civile de Médéa.

L’incendie d’un véhicule, pour des raisons inconnues, à l’intérieur de ce tunnel, a provoqué le télescopage de plusieurs voitures, qui roulaient dans le même sens, rendant inopérationnel ce tronçon de l’autoroute nord-sud, a indiqué la même source, ajoutant que plusieurs personnes blessés dans ce carambolage ont été secourues sur place.

Des automobilistes et des passagers souffrants de difficultés respiratoires, dues aux fumées dégagées par le véhicule, qui avait pris feu, ont également été pris en charge par les secouristes, a-t-on noté.

Un dispositif a été mis en place, à l’entrée du tunnel de Chiffa pour réorienter les usagers vers l’ancienne route nationale N 1, en attendant de dégager les véhicules accidentés et sécuriser l’axe ou l’accident s’est produit, avant la réouverture du tunnel.