قاد المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني المنتخب الوطني لفوز مهم من ملعب جابوما بمدينة دوالا في الكامرون، بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد في شباك المنتخب الكامروني برأسية محكمة سمحت لزملائه بوضع قدم في مونديال قطر 2022، قبل مباراة العودة التي ستقام بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في الجزائر يوم الثلاثاء القادم 29 مارس الجاري .

ويواصل مهاجم نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي تحطيم الأرقام القياسية مع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، منذ أول ظهور له في 12 جويلية 2012، حيث يعد أحسن هداف في المنتخب برصيد 40 هدفا، كما أنه على بعد هدف واحد عن المهاجم التاريخي للمنتخب الايفواري ديدي دروغبا 18 هدف،الذي كان يتصدر قائمة أحسن الهدافين الإفريقيين في تصفيات كاس العالم.

فيما يتقاسم أسلام سليماني و البوركينابي موموني داغانو و الكاميروني ساموال إيتو، المرتبة الثانية بـ 17 هدفاالتصفيات المؤهلة للمونديال