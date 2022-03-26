بلماضي : "نحن من بين المنتخبات القليلة في إفريقيا وفي العالم التي يتنقل أنصارها لمساندة منتخبهم".

محرز :

دخلنا بكل حيوية ومنتخب الكاميرون ليس من السهل ترويضه، لكن تبقى مباراة البليدة هي الفاصلة.

بلماضي: المباراة لم تكن سهلة، وواجهنا منتخب قوي ويعرف جيدا كيف يتمركز في منطقتنا ويخلق الفرص، ولهذا كان علينا بدل جهود أكثر، وربما لاحظتم أننا غيرنا قليلا من طريقة اللعب.

ليضيف: " لم نخلق فرص كثيرة مثل المنتخب الكامروني، لكن كنا متواجدين على أرضية الميدان.

بلماضي : "كان علينا بدل الكثير من الجهد ومنظمين، وطبعا من دون الحديث عن العوامل الطبيعية الأخرى، وهذا بالنسبة للمنتخبين.

محرز : " لم تكن مباراة سهلة من الناحية البدنية مع ارتفاع درجة الحرارة. كانت مباراة محاربين ولم نعتمد كثيرا على مهاراتنا البدنية، بل وضعنا كل ما لدينا وبإرادة قوية.

محرز : اسلام من بين أحسن المهاجمين في العالم، جاء من بعيد وعمل كثيرا وعان طيلة مشواره لكنه تمكن من الوصول إلى مستوى عالمي.