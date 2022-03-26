أظن أننا لم نكن يقظين ولهذا تلقينا هدف عن طريق ضربة مباشرة ولم نكن في كامل تركيزنا، والهدف لم يكن في الوقت المناسب.

وقال المدرب الكامروني ، ريغويير سونغ، في الندوة الصحفية بعد الخسارة ضد الجزائر أن " المنتخب الجزائري لم يأت للعب، لكن نحن جئنا لنلعب واستحوذنا على الكرة وخلقنا فرص. وفي الحقيقة تفاجأنا من تكتل سبعة لاعبين للمنتخب الجزائري في الخلف، وغيرنا من طريقة لعبنا بعدها. "

وتابع : " الامور لم تحسم بعد، وسنواصل تحضيراتنا للتأهل من الجزائر. "

وقال كذلك : " لاعبونا طبقوا جميع التعليمات، ولم نستطع خلق الفرص لأن الخصم لم يلعب الكرة ، بل جاء للدفاع. "