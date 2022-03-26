تشهد بعض الولايات بوسط وغرب وجنوب البلاد أمطارا غزيرة تتخللها زخات رعدية ورياحا قوية مثيرة لزوابع رملية وتطاير للرمال بداية من زوال اليوم السبت إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، حسبما أفادت مصالح الأرصاد الجوية.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي، أن أمطارا غزيرة تتخللها زخات رعدية ورياحا قوية مثيرة لزوابع رملية وتطاير الرمال، ستميز اليوم الطقس بولايات عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج وبجاية. بالإضافة إلى الجزائر العاصمة، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، الشلف، سطيف، بومرداس، البليدة، ورڤلة، إليزي وعين صالح. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 20 و30 ملم، بينما تبلغ سرعة الرياح بين 50 إلى60 كلم في الساعة.