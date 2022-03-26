هنأ الدولي المغربي الأسبق عبد السلام وادو، المدرب جمال بلماضي عقب العودة بانتصار ثمين أمام الكاميرون بفضل هدف سليماني، مما جعل " الخضر" يقتربون أكثر من التأهل إلى مونديال قطر 2022، في انتظار التأكيد الثلاثاء المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وكتب اليوم السبت، وادو عبر صفحته الرسمية على تويتر: " أهنئ أخي الكبير جمال بلماضي، ولاعبيه على هذا الفوز المهم لما هو قادم، فوز في الجولة الأولى مما يفسح المجال للثانية وذلك بنفس القدر من الحماس و التضحيات ، تحيا الجزائر".

للتذكير فإن وادو تربطه علاقة جيدة مع الطاقم الفني للمنتخب الوطني، حيث سبق وأن كان حاضرا بإحدى المعسكرات الإعدادية للمنتخب وذلك في إطار عمله الميداني من أجل الحصول على شهادة تدريبية.