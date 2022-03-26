توفي أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور مروع وقع صباح اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 83 الرابط بين بسكرة وسيدي عقبة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" بأن الحادث المروري المميت وقع بالطريق الوطني رقم 83 في شطره الرابط بني بلديتي بسكرة وسيدي عقبة وبالضبط في منطقة المالح التابعة إقليميا لبلدية سيدي عقبة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في حالة حرجة لخطورة إصاباتهم تم إسعافهم في عين المكان قبل تحويلهم مع المتوفيين إلى المؤسسة الصحية المحلية.

من جهتها فتحت السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك لوطني ببسكرة تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث المروع.