أوقفت السرية الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة الشبان أصحاب الدرجات النارية الذين قاموا بمناورات خطيرة على الطريق السريع الغربي الرابط بين مدينتي زرالدة وتيبازة ووضع دراجاتهم في المحشر.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" إنه "على إثر قيام مجموعة من الشباب، بمناورات خطيرة باستعمال دراجاتهم النارية على مستوى الطريق السريع الغربي زرالدة اتجاه تيبازة، تم رصد هذا السلوك من طرف دورية تابعة للسرية الإقليمية لأمن الطرقات بزرالدة من فوق الجسر وضعت خصيصا لمراقبة المناورات الخطيرة على غرار التشكيلات والتجهيزات المنتشرة عبر إقليم الاختصاص لمجابهة هذه الظواهر السلبية".

وأضاف نفس المصدر إنه لمحاربة هذه السلوكيات المتهورة والمخالفة للقوانين سارية المفعول، قامت السرية الإقليمية بزرالدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى وضع الدراجات النارية في المحشر بموجب قرار ولائي.

وأشار مركز الإعلام وتنسيق المرور الذي أرفق الخبر بشريط فيديو يظهر مناورات الشبان على الطريق إلى أن مثل هذه السلوكيات المتمثلة في المناورات الخطيرة بالدرجات النارية على الطريق السريع تعرض حياة أصحابها وحياة غيرهم من مستعملي الطريق للخطر، مشددا على ضرورة مساهمة الجميع في محاربتها عن طريق التبليغ الفوري عنها.