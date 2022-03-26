تسبب حريق شب ليلة البارحة في بيوت بلاستيكية لتربية الدواجن ببلدية الأخضرية، في نفوق حوالي ثلاثة آلاف كتكوت وخسائر مادية معتبرة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية البويرة في منشور غبر صفحتها على الفايسبوك، إن وحدة القطاع لبودربالة تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة العاشرة وعشرين دقيقة (22:20) بقرية مسمولاتة التابعة إداريا لبلدية الاخضرية، من أجل إخماد حريق شب في بيتين بلاستيكيين لتربية الدواجن.

وأضاف نفس المصدر إن الحريق الذي تم إخماده، خلف نفوق حوالي ثلاثة آلاف كتكوت وخسائر مادية معتبرة.