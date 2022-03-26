قال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة أن المنتخب الوطني خطى خطوة كبيرة نحو التأهل لمونديال قطر 2022.

شرف الدين عمارة وفي تصريحات صحفية له صباح اليوم السبت عقب العودة من العاصمة الكاميرونية " دوالا": " الحمد الله نتيجة إيجابية، وضعنا قدما في قطر، 75 بالمائة من العمل أنجزت، الآن كل التركيز على المقابلة القادمة".

وأردف: "جماهيرنا لا تحتاج تعبئة، مشجعونا من ذهب ويمكن القول من ماس كذلك، معروفون بحبهم للمنتخب والوطن فهم السند".

وختم: "اللاعبون واعون بأن المنتخب خسر مباراة واحدة فقط، وهذا لا يعني الإنقاص من قيمتهم هذي كرة القدم انتصار وهزيمة، المهم أننا ربحنا التحدي في جزئه الأول".