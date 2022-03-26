ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 479 مليونا و10 آلاف و356 حالة.

وقالت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و118 ألفا و510 حالات.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت أكثر من 79.9 مليون حالة في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.8 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 976 ألفا و505 حالات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 658 ألفا و855 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 520 ألفا و855 حالة.