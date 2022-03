Plusieurs villes du centre et du sud du pays connaîtront, dès cette matinée, et jusqu'à 18h00, selon les prévisions de l'agence nationale de météorologie, une activité orageuse assez intense marquée par des vents violents dépassant les 50 à 60km/h, et qui sera accompagnée d'importants soulèvements de sables par endroits.

Un bulletin spécial vigilance jaune de premier niveau, qui fait également état de l'arrivée de pluies sur les wilayas de Médea, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia, Bordj Bouariridj, Ourgla, Illizi et In Salah, dont les quantités excéderont les 20 à 30 mm.