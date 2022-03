La cellule d'information et de coordination du trafic routier de la gendarmerie nationale a rapportée sur sa page " Tariki ", que 4 individus étaient décédées et 3 autres blessées, dans un tragique accident de la route survenu aujourd'hui samedi sur la route nationale N° 83 reliant Biskra et Sidi Okba, plus exactement près du passage de Oued El Maleh.

La même source a ajoutée que les 3 personnes blessées lors du sinistre, ont reçues les premiers secours sur place avant d'être acheminées vers le centre hospitalier le plus proche.

Une enquête a également été ouverte par les services de gendarmerie de Biskra pour déterminer les causes axactes de l'accident.