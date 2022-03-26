أبدت الجماهير الكاميرونية غضبا كبيرا عقب الخسارة داخل الديار أمام المنتخب الجزائري بهدف دون رّد بملعب "جابوما"، وهو ما رهن حظوظ "الأسود غير المروضة " في بلوغ مونديال قطر 2022، قبل خوض المواجهة الأخيرة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسائل إعلام كاميرونية نقلت اليوم السبت، ردة فعل الجماهير عبر وسائط التواصل الاجتماعي وأجمعت أن غالبيتهم مستاؤون من تلاشي حلم بلوغ نهائيات كأس العالم.

موقع " كاميرون واب" أوضح أن الكاميرونيين فتحوا النار على المدرب ريغوبرت سونغ، ويطالبون بعودة البرتغالي أنطونيو كونسيساو إلى الفريق، فالبرغم من العمل الذي حققه لم يكن ممتازا لكنه عرف كيف يخرج الأحسن من كل لاعب".

نفس المصدر أوضح أن "الغاضبين"، طالبوا بضرورة أن يضع "سونغ" حدودا للصداقة وأن يكون أكثر صرامة حتى يحترم اللاعبين سلطته، وكتب أحدهم: "هناك قرابة كبيرة بين اللاعبين والمدرب، لا يوجد لديه أي سلطة عليهم، في مباراة صغيرة كهذه في الوقت الذي يتم فيه التركيز، اللاعبون يملؤون الفندق بصدقاتهم، لا تنتظروا شيئا يوم الثلاثاء".

موقع "إنفو سبور" الكاميروني بدوره كتب: "لا يعد بشيء جيد ،،، الكاميرونيون لا ينتظرون من " الصبي الحر" سونغ".

كما نقل تدوينات مختلفة من المشجعين عبر تويتر، إذ انتقدوا بشدة المدرب وهكذا كانت أبرز ردودهم على تصريحات "سونغ" بعد المباراة :

* "ليس في 3 أيام أو 4 أيام"؟ وماذا تفعل هنا؟ كيف تحب المشاكل؟ هنا سترى استمر على هذا المنوال ،،."

*ماذا يقول؟؟ ما الذي فعلته لتحريك لاعبيك الذين تتحدث عن لعبهم" هل هذه كانت لعبة؟ ترجيح الكرة هل هذا يسمى لعب ؟.

* لا يهم ما إذا كانوا يأتون للعب أو غير ذلك، أنت كمدرب لمنتخب وطني، كان من الضروري توقع ذلك، ومن هنا كان الاختلاف مع مدرب المنتخب الجزائري الذي كان ذكيًا في تقوية الدفاع، فهو ببساطة قلة الخبرة.