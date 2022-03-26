تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني، بأمن ولاية غليزان، من توقيف شخص يحترف السرقة بالنشل على مستوى المحطة الحضرية الباتوار.

القضية جاءت بناء على شكويين تقدمت بهما الضحيتين مفادهما تعرضهما إلى سرقة هاتفيهما النقالين من قبل شخص مجهول على مستوى المحطة الحضرية الباتور، بعد تكثيف الأبحاث من خلال المواصفات المقدمة تم تحديد هوية الفاعل وتوقيفه. كما تمكنت المصلحة الولائية للأمن العمومي من استرجاع شاحنة محل بحث من نوع "هونداي"، إثر نصب حاجز أمني لذات المصالح بإقليم الاختصاص لمراقبة الأشخاص والمركبات، أين تم توقيف شاحنة من قبل فرقة القارئ الآلي للسيارات، بعد التحريات تبيّن أنها محل بحث من إحدى مصالح الأمن للولايات الوسطى.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الجاني، قدم بموجبه أمام العدالة.