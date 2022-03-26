أصدرت اليوم السبت وزارة الشباب والرياضة بيانا بخصوص الجماهير العائدة من دوالا الكاميرونية، عقب حضورهم مواجهة الكاميرون - الجزائر والتي انتهت بتفوق " الخضر" بهدف دون رّد.

البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فايسبوك جاء فيه: "بعد الفوز الكبير لفريقنا الوطني ضد الكاميرون يوم أمس الجمعة وفي إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وصل إلى أرض الوطن صبيحة اليوم السبت، جميع المشجعين الذين تنقلوا إلى مدينة دوالا بما فيهم المشجعين الذين سافروا إلى الكاميرون عبر خطوط جوية أجنبية، والذين تم التكفل بهم ليتم نقلهم مباشرة إلى الجزائر مع بقية المناصرين."

وأضاف: "للإشارة فإن آخر رحلة وصلت من الكاميرون منتصف ظهر اليوم، وكان على متنها وزير الشباب والرياضة ووزير السياحة والصناعة التقليدية، وذلك بعدما تم التأكد من عدم بقاء أي مشجع جزائري في مدينة دوالا".

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن اقتناء تذاكر ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة تحسبا لمباراة العودة هذا الثلاثاء 29 مارس 2022 لعشاق المنتخب الذين تنقلوا إلى الكاميرون، ستكون هذا الإثنين على مستوى وكالات سياحة وأسفار الجزائر التي تم على مستواها شراء تذاكر الرحلة شرط تقديم جواز السفر.