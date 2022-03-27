أطلق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، وصفا جديدا على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأوردت وكالة "رويترز" أن بايدن وصف بوتين بـ"الجزار" خلال الاستماع إلى شهادات عدد من اللاجئين الأوكران في بولندا.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصف نظيره الروسي قبل أيام قليلة بـ"مجرم حرب"، في المرة الأولى التي يستخدم فيها بايدن هذا الوصف بحق بوتين، الأمر الذي أثار غضب الكرملين.

وجاء رد الجانب الروسي عن طريق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الذي قال أن وصف الرئيس الأميركي جو بايدن لبوتين بأنه مجرم حرب أمر غير مقبول ولا يغتفر.