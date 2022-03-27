دعا رئيس جبهة المستقبل، الأحزاب السياسية إلى الابتعاد عن السبّ والشتم والتجريح، وبناء جسور التواصل لبناء طبقة سياسية قوية معارضة كانت أو موالية للسلطة.

وقال بلعيد عبد العزيز، في كلمة افتتاح يوم تكويني لمنتخبي حزبه، بالمركز الثقافي الإسلامي بتيارت، اليوم، إن بعض الأحزاب تمارس خطابات لتكسير بعضها البعض، بالسّب والشتم، "صرنا كالضرائر، نحاول أن نكسر بعضنا البعض بأفكار مدمرة تفرق أكثر من أنها توحّد". ودعا الأحزاب إلى بناء جسور التواصل والعمل على ترقية العمل السياسي إلى أعلى مستوى والتنسيق حتى إذا اختلفت في الأفكار والبرامج، وهذا لبناء طبقة سياسية قوية تتصدى إلى أي خطر محدق يضر بالبلد قائلا:"حتى الضربات التي تأتينا من الخارج لا تؤثر إذا كانت هناك طبقة سياسية واعية قوية للتصدي لها، لأن قوة أي دولة في طبقتها السياسية"، وتابع بالقول إن الطبقة السياسية قاطرة المجتمع "مستحيل أن نبني مجتمعا دون بناء طبقة سياسية قوية" ولن يكون هذا إلا بتقوية الأحزاب معارضة كانت أو موالية .