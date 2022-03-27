فقدت الساحة الثقافية بوهران، اليوم، شاعر الملحون، أحمد عارون بسام، بعد وعكة صحية أصابته ثوان قبل الاحتفال باليوم العالمي للشعر بوهران يوم الاثنين 21 مارس الماضي وتم نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب، حيث سيتم تشييع جنازة الراحل بمقبرة قديل شرق وهران.

انطفأت اليوم شمعة الشاعر الشعبي أحمد عارون بسام في العقد السادس من عمره بعد سنوات من العطاء في مجال الشعر الشعبي والفصيح على حد سواء، ومن غرائب الصدف أن يصاب بوعكة صحية ثوان قبل انطلاق الاحتفال باليوم العالمي للشعر بوهران، وكان رفقة صديق الدرب القاص شريف روان. وبعد خمسة أيام في العناية المركزة يلتحق برفيقه الشاعر ميلود عبد القادر.

وساهم الفقيد في إحياء الأمسيات الشعرية والملتقى الوطني "شموع لا تنطفئ" بترأس لجنة مسابقة الشعر الشعبي لعدة طبعات. ومن أعماله "عرجونة- سجل يا تاريخ- ملحمة الأمير عبد القادر- يا قندوزي- الروز".