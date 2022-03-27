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هذا ما سيناقشه اجتماع مجلس الوزراء

أخبار الوطن
26 مارس 2022 ()
إ.ب/وأج
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يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروعي قانونين، يتعلقان بتحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة وتسيير المساحات الخضراء بالإضافة إلى عروض أخرى، حسب ما أفاد به اليوم السبت، بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول مشروعي قانونين، يتعلقان بتحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة، وتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، بالإضافة إلى عروض تخص النهوض باستراتيجية الصناعات الكهربائية والتشخيص المتعلق بالمياه الصالحة للشرب، لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة والمدينة الجديدة لبوغزول".

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