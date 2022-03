L’Algérie n’a recensé aucun nouveau décès suite à la pandémie durant les dernières 24 heures, ce qui est était le cas dans le bilan précédent et depuis quatre jours consécutifs. De ce fait, l’Algérie n’a pas dépassé un seul décès, suite aux complications liées à la pandémie, durant les 15 derniers jours.

dans son dernier bilan établi sur les dernières 24 heures, le ministère de la santé et de la réforme hospitalière a fait état de 9 nouvelles infections, 8 guérisons et 10 malades actuellement aux soins intensifs.