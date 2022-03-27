أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، لإدارة مباراة السنغال- مصر، في إياب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022 المقررة يوم الثلاثاء المقبل بالملعب الأولمبي ديامنياديو.

ويعاون غربال كل من عبد الحق ايتشعلي مساعد أول ومقران قوراري مساعد ثاني ومهدي عبيد شارف حكما رابعا.

وتغلب منتخب مصر على ضيفه السنغال بنتيجة (1-0) في لقاء الذهاب الذي جرى بينهما مساء أمس الجمعة، بملعب القاهرة الدولي.

وأحرز ساليو سيس لاعب السنغال الهدف الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 4 من زمن المباراة.