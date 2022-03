Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi relatifs aux règles applicables aux zones franches et à la gestion des espaces verts, ainsi qu'à d'autres exposés, a indiqué samedi un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche une réunion du Conseil des ministres, consacrée à deux projets de loi relatifs aux règles applicables aux zones franches et à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts, ainsi qu'à des exposés sur la promotion de la stratégie des industries électriques, le diagnostic relatif à l'eau potable dans les wilayas d'Alger, Oran et Constantine, et la nouvelle ville de Boughezoul", lit-on dans le communiqué de la Présidence de la République.