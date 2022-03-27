افتتحت الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة الأولى، اليوم السبت، بإجراء 5 لقاءات عرفت مواصلة شباب قسنطينة لاستفاقته منذ وصول المدرب خير الدين مضوي، فيما صنع نجم مقرة المفاجئة وأطاح بوفاق سطيف على ملعب 8 ماي.

وحقق "السنافر" فوزا عريضا على سريع غليزان استقر عند نتيجة أربعة أهداف مقابل صفر تداول على تسجيلها بلحول (د34)، لقجع (د47)، ديب (د58)، حمزاوي (د86).

هذه النتيجة تؤكد الصحة الجيدة لأبناء مدينة الجسور المعلقة منذ تعيين التقني السطايفي خير الدين مضوي على راس العارضة الفنية، حيث ارتقى الفريق إلى المرتبة الخامسة برصيد 37 نقطة، في المقابل يعاني "الرابيد" في المركز قبل الأخير بـ16 نقطة.

وعكس "السنافر"، يواصل وفاق سطيف تعثراته منذ تحقيقه التأهل إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا وانقاد إلى الهزيمة الثانية على التوالي كانت هذه المرة بملعب 8 ماي 45 أمام نجم مقرة (0-2).

وسجل هدفي المواجهة دمان (د27، ض.ج، د45+3) حيث يبقى نسور الهضاب في المركز الثامن برصيد 34 نقطة، فيما يبتعد نجم مقرة عن مراكز الهبوط شيئا فشيئا (المرتبة 11، 29 نقطة).

وعرفت مقابلات اليوم استفاقة أولمبي المدية الذي تجاوز صاحب مؤخرة الترتيب وداد تلمسان بنتيجة هدف مقابل صفر سجله بوراس (د15)، فيما عاد "الحمراوة" بنقطة من تنقله إلى مدينة الأربعاء لمواجهة الأمل المحلي عندما فشل في المحافظة على تقدمه عن طريق جعوبط (د25، ض.ج) متلقيا هدف التعادل بواسطة بوباكور (د59).

وفي آخر لقاء، أقيم مساء، تعثر اتحاد العاصمة مجددا بعدما اكتفى بالتعادل هدف في كل شبكة أمام هلال شلغوم العيد، الذي فاجأ أصحاب الأرض بهدف التقدم عن طريق خالدي (د25)، فيما عدل الغاني ابوكو النتيجة لابناء سوسطارة في الدقيقة 27.

السبت 26 مارس:

أولمبي المدية - ود تلمسان 1-0

وفاق سطيف - نجم مقرة 0-2

أمل الأربعاء - مولودية وهران 1-1

شباب قسنطينة - سريع غليزان 4-0

اتحاد الجزائر - هلال شلغوم العيد 1-1

الأحد 27 مارس:

نصر حسين داي - شباب بلوزداد

الاثنين 28 مارس:

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل

شبيبة الساورة - أولمبي الشلف

نادي بارادو - مولودية الجزائر

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 45 20

2. مولودية الجزائر 40 22

3 . شبيبة الساورة 39 20

--. نادي بارادو 39 22

5. شباب قسنطينة 37 23

--. اتحاد الجزائر 37 23

7 . شبيبة القبائل 36 21

8. وفاق سطيف 34 21

9. اتحاد بسكرة 33 22

10. أولمبي الشلف 30 22

11. نجم مقرة 29 23

12. أمل الأربعاء 27 23

13. مولودية وهران 24 22

--. هلال شلغوم العيد 24 22

15. أولمبي المدية 20 22

16. نصر حسين داي 18 22

17. سريع غليزان 16 23

18. وداد تلمسان 10 23.