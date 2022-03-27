خلف حادث اصطدام بين حافلتين للنقل الحضري بمدينة ڨالمة، مساء اليوم السبت، مقتل شاب في الـ27 من العمر وإصابة امرأة بصدمة، حسب خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية.

استنادا إلى المصدر نفسه، فقد وقع الحادث بالقرب من مقر وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاونوص) بباب سكيكدة. وقد تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتقديم الإسعافات للضحية الشاب، الذي أصيب إصابات بليغة، ولامرأة أصيبت بصدمة. حيث تم نقل الضحية الشاب على جناح السرعة إلى المستشفى، أين فارق الحياة حسب الحماية المدنية.

ولقيت حادثة حافلتي النقل الحضري هاته تنديدا كبيرا من مواطنين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماع، الذين وصفوا حافلات النقل الحضري بمدينة قالمة بـ"حافلات الموت"، التي باتت مصدر خطر على المارة والركاب وسائقي المركبات، وهي الوضعية التي مثلما قالوا تستدعي تدخل مصالح النقل ومختلف المصالح المعنية، لوضع حد لسواق هذه الحافلات وعبثهم بحياة المواطنين.