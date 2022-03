Le fond solidaire des nations unis en Algérie (UNICEF), vient de publier un rapport intitulé : « Le passage des jeunes entre 15 et 24 ans à la vie adulte ».

Un texte absurde, qui constitue un ensemble de mensonges surfabriqués, et qui n'a vraisemblablement pas d'autre intention que celle de nuire l'image de l'Algérie.

Selon notre agence de presse service nationale ( APS ), le rapport de cet appareil de l'ONU fait état :

" d'une grande précarité dûe au chômage, doublée d'une déscolarisation accrue et d'une forte marginalisation économique, spécialement chez les jeunes ".

Des informations aux dimensions exagérées, et assez mensongères, qui nous renseignent toutefois ici, sur les intentions réelles des rédacteurs de ce document, ajoute l'agence, trahissant un manquement à leur devoir de vérité, en maquillant les réalités "autres" de l'état général des lieux.

Par ailleurs, L'APS n'a pas hésitée à commenter le rapport de la mission de l'UNICEF en répondant :

" Il est certain que les emissaires de l'UNICEF soient désignés par le conseil général des nations unis à l'exercice d'une mission bien précise qui est effectivement, celle de la défense du droit de l'enfant en contribuant à assurer leurs besoins essentiels".

Pour ajouter :

"Mais il faudra se détremper sur les réels motifs qui ont intéressé la rédaction du rapport ici présent, qui constitue une atteinte à l'Algérie, et faire le procès de ses vrais quémanditaires qui ne sauraient être que la banque mondiale et ses collaborateurs ", ajoute encore l'agence.

Un rapport qui a justement omis de citer que 12 millions d'élèves ont rejoint les bancs de l'école sur les frais exclusifs de l'état algérien, que l'Algérie ne comptait plus désormais qu'un faible taux de 7% d'inalphabetes, et dénombrait à son avantage des aménagement urbains équipés de divers espaces de jeux, y compris pour les plus petits.

Que les jeunes y percevaient également une prime au chômage, et que le pays était enfin en pôle position en matière de sécurité alimentaire sur le plan continental.

Dimensions dont l'évocation dans le texte du rapport devrait pourtant faire partie des prérogatives de leurs mission, si ce n'est que son rédacteur n'est autre qu'un doctorant en médecine marocain.

Logique donc, de voir encore une fois se dessiner la signature impropre des agents du Makhzin, qui travaillent dans une hypocrisie sans relâche à déstabiliser l'élan de l'Algérie nouvelle dans sa marche vers le progrès.