نظمت، اليوم السبت، مظاهرة في مدريد لدعم القضية الصحراوية والمطالبة بحق المستعمرة الإسبانية السابقة في تقرير مصيرها.

كما ندد المتظاهرون بالقرار الأخير لحكومة بيدرو سانشيز التي أعلنت عن موقف "مفاجئ" يدعم أطروحة المحتل المغربي.

ونددت لافتات عديدة بالقرار بينها "سانشيز خائن، "الصحراويون يقررون، ليسوا ورقة مساومة بيدكم"، "الصحراء ليست للبيع".

وقال أحد المتظاهرين، بابلو مارين (63 عاما)، لوكالة "أ.ف.ب": "إنها الخيانة الأخيرة التي ارتكبتها الحكومة الإسبانية"، وكان يقف وسط الأعلام الصحراوية، وأعلام حزب اليسار الراديكالي "بوديموس".

من جهته كتب ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العرابي، على حسابه في "تويتر": اجتمع أكثر من 7 آلاف شخص في مدريد للتعبير عن رفضهم وإدانتهم الشديدين للتغيير في موقف حكومة إسبانيا فيما يتعلق بالصحراء الغربية".

وأضاف العرابي: "مع هذا الموقف الجديد، تقف إسبانيا بجانب التطلعات التوسعية للمغرب".