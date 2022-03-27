قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، لإطارات الوزارة خلال أشغال الندوة الوطنية، التي تمت بولاية الشلف، عدة توصيات.

وحسب بيان للوزارة، فإن الوزير أكد على "إيلاء أهمية خاصة للولايات العشر الجديدة، بمرافقتها من أجل ضمان التأطير وحسن تسيير الأعمال فيها".

ومن بين توصيات المسؤول الأول عن القطاع ضرورة "التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات تحت الوصاية في الولايات لتقديم الخدمة العمومية للمواطن"، إلى جانب "التواصل المستمر وسرعة التفاعل الإيجابي مع انشغالات الإدارة المركزية لمعالجة الملفات في وقتها"، و"متابعة انشغالات الموظفين والسرعة في معالجتها".

كما دعا بلمهدي على "اليقظة والمتابعة لمعرفة المستجدات، وتكييف برامج العمل وفقها"، مؤكدا على أن "الرقمنة وسيلة أساسية لسرعة تبادل المعلومات، فلا بد من توظيفها وحسن استغلالها"، و"إعطاء اهتمام خاص للاحتفاء بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، وإبراز موروثنا التاريخي والديني والعلاقة الوطيدة بينهما."