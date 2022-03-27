أشرف البروفیسور عبد الرحمان بن بوزید، السبت، على افتتاح الرسمي للندوة الھامة حول الأخلاقیات والأبحاث السریریة، بحضور كل من وزيرة الثقافة والفنون، وكذا رؤساء لجان الأخلاقیات والأبحاث السریریة، بفندق الأوراسي - الجزائر.

وكشف المسؤول، عن "طموحه لإنشاء مَرَاكِزَ أَبْحاثٍ سریریة في الوسط الإستشفائي بالشَرَاكَة مع مراكز البحث الوطنیة والدولیة، و التي ستكون واجھة بین المصالح السریریة للمستشفیات ومُخْتَبَرات البحث التي أَنْشَأَتْھَا وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي".

وهذا، حسب بيان لوزارة " على أن يكون "إِنْشاءُ مراكِزَ للبحث السریري ھذه، كَھَیاكِلَ عُمومِیَة، تُخَصَصُ بالكامِل للتنظیم و التنسیق و إِجْراءِ البحث السریري، بھدف تحسین معرفة الأمراض و علاجِھا والوقایة منھا".

وأضاف بن بوزيد، في ذات السیاق، أن "ھذه المراكز تَضُمُّ القُدُرات المُتَعَدِدَة التَخَصُصات في نفس الموقِع، كما یُمْكِنُھا الاِعْتِماد على الخِبْرة العِلْمِیة والتقنیة لمختبرات البحث وعلى الخبرة الطبیة للمركز الاستشفائي، مبرزا أھمیة البحث

السریري، بشكل خاص، بالجانِب الأَخْلاقِي، إِذْ أَنَّ الأبحاث السریریة تُجْرَى مَع المرضى ومن أجلِھِم، كما أنّه لا یمكن تحقیق أَي تقدُم طبي مِن دون تَعاوُن الأشخاص المُتَطَوِعِین لإِجْراءِ التجارب".

وعليه، أوضح المسؤول بأنه "تُوجَدُ في الجزائر مجموعة من القوانین لتنظیم ھذا البحث وضمان حمایة الأشخاص والتي تَسْتَنِدُ مَبَادِئُھا إلى إعلان ھَلْسِنْكِي. ومنه، یُمْكِنُ القول: أنّ مَسار أَي مشروع للبحث السریري یجبأن یتم بشكل مُعَیّن وخاص، بحیث یَضع حمایة الأشخاص المُتَطَوِعین في صَمیمِ النظام".