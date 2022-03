Le Parti des travailleurs (PT) a tenu aujourd’hui samedi, son huitième congrès ordinaire à l’hôtel El-Riadh de Sidi Fredj, à l’ouest d’Alger.

Il décidé, à l’unanimité, le renouvellement des instances du parti : comité central et direction du parti, y compris de sa secrétaire générale Louisa Hanoune.

Ainsi, Louisa Hanoune est maintenue à la tête du parti de la gauche, dont elle a été une des fondateurs en 1990, après l’ouverture démocratique en Algérie.

Louisa Hanoune a remercié les membres et militants du parti qui ont renouvelé leur confiance en sa personne et considéré que la réussite de ce huitième congrès est la meilleure réponse à ceux qui ont voulu détruire le parti, depuis 2019.