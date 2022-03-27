اسدل الستار عشية السبت، على فعاليات الدورة الوطنية الاولى لبراعم كرة القدم بالملعب البلدي المرحوم عثماني عبدالقادر بالشريعة في ولاية تبسة والتي شاركت فيها 10 فرق من مختلف ولايات الوطن بمعدل 400 رياضي وعلى مدار يومين كاملين.

وقد اشرف والي تبسة محمد البركة دا حاج على الحفل الاختتامي رفقة كوادر مديرية الشباب والرياضة والسلطات المحلية بولاية تبسة.

وقد عاد اللقب في الفئة العمرية من مواليد 2010 بالمرتبة الاولى لبراعم الاكاديمية الرياضية لولاية تبسة، ومواليد 2011 المرتبة الأولى، للاكاديمية الرياضية بلدية الشريعة، مواليد 2010 والمرتبة الثانية لمستقبل تكوين النشء تبسة، ونفس الفريق في مواليد 2011 تحصل على المرتبة الثانية والثالثة في الفئة العمرية 2011 فيما رجعت الثالثة لمواليد 2011 لبراعم سيدي عمار ولاية عنابة.