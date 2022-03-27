حذرت مصالح رسمية من انتشار إعلانات اشهارية وتسويقية مغلوطة لمنتوج العمرة لسنة 2022.

وفي بيان لها، أوضحت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية برج بوعريريج، بأنه "وجب على المواطنين أخذ الحيطة والحذر من تلك الإعلانات إلى حين صدور القائمة النهائية والرسمية للوكالات السياحية المعتمدة والمرخص لها بتنظيم العمرة لهذه السنة من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة".

وحسب نفس المصدر، فإنه "لا بد أيضا من انتظار الصدور الرسمي لبرنامج شرككة الخطوط الجوية الجزائرية وباقي الشركات التي ستنقل المعتمرين إلى البقاع المقدسة".

كما أوضحت ذات المصالح بأن "جميع خدمات الوكالات السياحية بما فيها الأسعار والرحلات المنظمة تستوجب إمضاء عقود للسفر قانونية لضمان حقوق الزبائن".