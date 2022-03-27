أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، في 19 مارس الجاري عملية صب شهادات التخصيص للمكتتبين في البرنامج السكني "عدل"2، وهذا في إطار الـ40 الف شهادة من بينها 10 آلاف في الجزائر العاصمة.

غير أن العملية لن تشمل جميع المكتتبين المعنيين، وهذا لكون العديد من المواقع السكنية لم تبلغ نسبة انجاز 70 بالمائة بما يؤهلها إلى تخصيصها لأصحابها.

وحسبما عملته "الخبر" من وزارة السكن والعمران والمدينة، فإنه ينتظر أن تستكمل العملية بعد أشهر، يرجح أن يكون ذلك انطلاقا من شهر أكتوبر.

وأضاف ذات المصدر، بأن تاريخي مارس واكتوبر، خصصتهما الوكالة لمنح شهادات التخصيص، حيث بمجرد اكتمال نسبة الإنجاز في موقع سكني الـ70 بالمائة يتم تخصيصه لأصحابه.