قالت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، إنها علقت الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية لثلاثة أيام.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط في خطاب أذيع على التلفزيون، إن الجماعة أعلنت أيضا تعليق العمليات الهجومية الميدانية في اليمن لثلاثة أيام، بما في ذلك في محافظة مأرب المنتجة للغاز.

وقال المشاط "نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام".

وأضاف "نجدد استعدادنا التام للإفراج عن أسرى التحالف كافة بمن فيهم شقيق (الرئيس عبد ربه منصور) هادي وأسرى الميليشيات المحلية ومن الجنسيات الأخرى مقابل الإفراج الكامل عن جميع أسرانا".

وكان التحالف بقيادة السعودية قد قال في وقت سابق يوم السبت إنه نفذ ضربات جوية على صنعاء والحديدة في رد فعل على هجمات للحوثيين على منشآت نفط سعودية.

ويخوض التحالف الذي تقوده السعودية حربا في اليمن منذ مارس 2015 بعد أن اضطرت الحكومة المدعومة من الرياض للخروج من العاصمة في أواخر عام 2014 مع دخول الحوثيين المدينة.