تمكن عناصر الحماية المدنية ببلدية سور الغزلان ب 45 كلم جنوب مقر ولاية البويرة مساء السبت، من انقاذ 4 أفراد من عائلة واحدة تعرضوا للاختناق بعد استنشاقهم الغاز أحادي أكسيد الكربون، أين تم نقلهم الى استعجالات مستشفى المدينة.

وحسب بيان خلية الاعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه سجلت مصالحها 4 حالات تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء على الساعة 21سا47 د بحي كحلال مسعود ببلدية ودائرة سور الغزلان، تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و66 سنة، تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى سور الغزلان من طرف اسعافات الوحدة الثانوية سور الغزلان مدعمة بالمركز المتقدم سور الغزلان.

واشير بذات البيان أنه ارتفع العدد منذ بداية موسم البرد إلى 44 حالة تسمم و3 وفيات .