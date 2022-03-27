بادرت عشية أمس شعبة حاسي الرمل لجمعية العلماء المسلمين بالمدينة الجديدة بليل بتكريم 19 خاتم لكتاب الله من طلبة الجمعية، تتراوح اعمارهم ما بين 13 و52 سنة، من بينهم ثماني نساء، في دفعة حملت اسم المرحوم مداني الطاهر بلمشري وبحضور ائمة ومشايخ من مختلف المناطق.

وأكد رئيس شعبة حاسي الرمل لجمعية العلماء المسلمين بلخير خالد ان تتويج فرسان القران كان بفضل المشايخ اسماعيل صغير وبن ثابت خالد وكذا بهيطيلة عائشة ودقموسي ام الخير وغيرهم، مثمنا جهود الجميع لاسيما رئيس بلدية حاسي الرمل لتشجيع حفظ القران الكريم من طرف الطلبة والطالبات، خصوصا ونحن على ابواب شهر رمضان الفضيل شهر القران الكريم.