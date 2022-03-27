قال علماء إنَّ جرفاً جليدياً بحجم مدينة نيويورك قد انهار في شرق القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) بعد ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، ليكون بذلك المرة الأولى في تاريخ البشرية التي ينهار فيها جرف جليدي بتلك المنطقة التي كانت تعتبر لفترة طويلة مستقرة وأقل عرضة لتغير المناخ.



موقع Axios الأمريكي قال إن ذوبان المياه المتجمدة في شرق القارة القطبية الجنوبية، سوف ترفع مستويات سطح البحر لأكثر من 160 قدماً (48.7 متر) حول العالم.



فيما قال عالم الجليد بجامعة مينيسوتا، بيتر نيف، في مقطع فيديو نُشِر على تويتر، إنَّ الرفوف الجليدية هي نوع من حزام الأمان حول هوامش القارة ويؤدي انهيارها إلى تسريع الجليد في أعلى المنبع ويسهم في ارتفاع مستوى سطح البحر.



وأضاف نيف أن هذا الذوبان سوف يستمر في التفاقم، إذا لم يكبح العالم انبعاث الغازات المُسبِّبة للاحتباس الحراري.