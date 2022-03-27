اعتبرت الجزائر، أمس، أن تقرير ممثلية صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر المعنون بـ"انتقال الشباب ما بين 15 و24 سنة إلى حياة البالغين" يتضمن "مجموعة من الأكاذيب الملفقة عمدا لمحاولة تسويد صورة الجزائر".

ردت الجزائر على لسان وكالة الأنباء الجزائرية بحدة على تقرير منظمة اليونيسيف ووصفته بـ"التقرير الكاذب". فللمرة الثانية تجد الجزائر نفسها مستهدفة بتقرير مضلل مناف للحقيقة تصدره هيئة أممية بعد تقرير البنك الدولي نهاية العام الماضي، ووجّهت الوكالة الرسمية أصابع الاتهام إلى أحد أعوان النظام المخزني المعادي للجزائر المتغلغلين في بعض الدوائر الأممية، حيث لم يتورع محرر التقرير العدائي ضد بلادنا، عن إعداد تقرير مستوحى من مخيلة خادم المخزن في تلك الهيئة الأممية لكيل سلسلة من الأكاذيب التي لفّقت سابقا والتي حاول من خلالها ضرب استقرار الجزائر الجديدة.

وتساءلت الوكالة الرسمية "من الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة القذرة أحسن من عميل مخزني؟"، قبل أن يؤكد محرر الرد الجزائري، بأن "هذا التقرير الكاذب حول الجزائر الذي يحمل توقيع ممثل اليونيسيف في الجزائر المحسوب على المخزن المغربي والذي حصل على شهادة دكتوراه في الطب من المغرب" مهددا بأن ما حدث "لن يمر بسلام".

وجاء في تقرير هذه الهيئة الأممية "إنه إضافة إلى معاناتهم من البطالة والهشاشة، يواجه الشباب الجزائري ضعف التمدرس والتهميش الاقتصادي"، وهو ما يظهر جليا أن محرري هذه الوثيقة قد أبانوا عن قصر نظرهم وفشلوا في مهمتهم وتفنّنوا في تلفيق الأكاذيب أكثر من بعض المخابر..

نسخة ثانية من التقارير الكاذبة التي أصدرها البنك العالمي وأذنابه وفي سياق رد الفعل القوي للدولة، أفادت الوكالة "من المعلوم أن اليونيسيف مكلّفة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمهمة محددة، وهي الدفاع عن حقوق الطفل والمساعدة على تغطية احتياجاته الأساسية وترقية وضعيته.. لذا فلا يجب أن نخدع، لأن هذا التقرير المغلوط قد أعدّ بناء على طلب من بعض الملفقين الذين كانوا وراء التقارير الكاذبة التي أصدرها البنك العالمي وأذنابه". وجاء في البرقية الرسمية "أن المسؤول الأول لهذه الهيئة الأممية في الجزائر قد وجد لنفسه هوايات أخرى مثل الشغل والأمراض وحوادث المرور".

فمن المفروض حسب المصدر الجزائري "أن تبرز اليونيسيف المكانة الهامة التي يحتلها الأطفال في سياسة الدولة، لأنه وفي هذه السنة فقط، التحق أكثر من 12 مليون طفل بمقاعد الدراسة على نفقة الدولة"..

.. هذا ما أغفلته المنظمة في تقريرها

وفي معرض دفاعها عن الواقع الجزائري، أبرز المصدر بأن الجزائر "تحتل مركزا جيدا في تصنيف التربية بنسبة أمية تبلغ 7 بالمائة، فضلا عن وجود فضاءات لعب في كل المدن والقرى الجزائرية، وهو ما لم تلاحظه هذه المنظمة".

وأبرزت الوكالة أيضا أن التقرير "أغفل حقيقة أن الجزائر هي أول بلد خارج أوروبا يخصص منحة بطالة، والأولى من حيث الأمن الغذائي على المستوى الإفريقي.."

ورغم ذلك تقول الوسيلة الإعلامية الرسمية، بأن التقرير "فضّل الاستناد إلى الأخبار الكاذبة حول التسرب المدرسي والبطالة في أوساط الشباب وتشغيل المرأة وحوادث المرور.." متسائلا: "لماذا تهتم اليونيسيف بهذه المواضيع على وجه الخصوص إن لم يكن القصد وراءه لتقديم صورة سوداوية عن الجزائر؟."