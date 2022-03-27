انطلقت صباح اليوم الأحد، عملية بيع التذاكر المخصصة لمواجهة سهرة الثلاثاء القادم بين المنتخب الجزائري ونظيره الكاميروني بملعب مصطفى تشاكر وذلك لحساب إياب مباريات السّد المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وعرفت الساعات الأولى من نهار اليوم ، إقبالا جماهيريا كبير من قبل مشجعي المنتخب الوطني الذين قدموا من مختلف الولايات من أجل مساندة " الخضر".

للتذكير فإن سعر التذكرة، تم تحديده في وقت سابق بـ 500 دج على أن تستمر عملية البيع إلى غاية غدا الاثنين على مستوى 7 شبابيك بالملعب، في حالة عدم نفاذها حسبما جاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.