طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء يوم السبت، الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مخزوناتها‭‭‭‭ ‬‬‬‬لبلاده، وتساءل وقد بدا عليه الغضب الشديد عما إذا كانت هذه الدول تخشى من موسكو.

وتعهدت عدة دول بإرسال صواريخ مضادة للدروع والطائرات بالإضافة إلى أسلحة صغيرة، لكن زيلينسكي قال إن كييف بحاجة إلى دبابات وطائرات وأنظمة مضادة للسفن. وقال في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "هذا ما يمتلكه شركاؤنا.. هذا‭‭‭‭ ‬‬‬‬العتاد يعتريه الغبار هناك. ما نطلبه ليس من أجل حرية أوكرانيا فحسب ولكن من أجل حرية أوروبا".

وتابع أن أوكرانيا لا تحتاج أكثر من واحد في المائة فقط من طائرات حلف شمال الأطلسي وواحد في المائة من دباباته ولن تطلب المزيد. وأضاف "لقد انتظرنا بالفعل 31 يوما. من المسؤول عن المجتمع الأوروبي الأطلسي؟ هل ما زالت موسكو حقا بسبب الترهيب؟".

و يصر زيلينسكي مرارا على أن روسيا ستسعى للتوسع أكثر في أوروبا إذا سقطت أوكرانيا. ويرفض حلف شمال الأطلسي الاستجابه لطلبه بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا على أساس أن ذلك قد يؤدي إلى حرب أوسع نطاقا.