ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 480 مليونا و115 ألفا و822 حالة.

وأضافت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و121 ألفا و156 حالة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.9 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 29.8 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 976 ألفا و652 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ659 ألفا و46 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و4 حالات.