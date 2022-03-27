كشف محمد الشريف بوضياف مدير الإدماج والتشغيل بوزارة العمل، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء إسقاط أغلب الملفات من الاستفادة من منحة البطالة، تخص وجود دخل للمعنيين وعدم تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية وكذا وجود دخل بالنسبة لأحد الزوجين.

وأفاد بوضياف في تصريح لبرنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، إن الملفات التي تم إسقاطها من قائمة المستفيدين من منحة البطالة في دفعتها الأولى، كانت بسبب عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم الخاص بمنحة البطالة، التي سيشرع في صبها الاثنين 28 مارس.

وقال ذات المتحدث، أن أغلب الملفات المرفوضة، لم تستوف 3 شروط أساسية، أولها عدم استيفاء شرط عدم وجود أي دخل للمستفيد.

والسبب الثاني، عدم تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطني، وأن هذا الصنف من طالبي المنحة، لديهم فرص أخرى للاستفادة مستقبلا، بإعادة تقديم طلباتهم بعد استيفاء هذا الشرط.

أما السبب الثالث، وفق بوضياف، فيتعلق بالأزواج، أين تم إسقاط ملفات بعضهم بسبب وجود دخل للعائلة من أحد الزوجين.