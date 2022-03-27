أشارت فنلندا إلى أنها لن تجرؤ على التقدم بطلب التحاق إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خشية من إثارة غضب روسيا. وتوقع الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، أن فنلندا قد تواجه هجمات سيبرانية ضخمة، وحتى ردا عسكريا من طرف الجيش الروسي، في حال تقدم بلاده بطلب الانضمام إلى الناتو، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت موسكو حذرت هلسنكي من استفزازها بهذا الشأن، متحدثة عن عواقب عسكرية وخيمة. ويشترك البلدان في حدود يبلغ طولها أكثر من 1330 كيلومتر. وقال نينيستو إن موسكو قد ترسل قوة عسكرية جبارة إلى أراضي بلاده، بما يزعزع استقرارها، أو تهاجمها عبر الإنترنت إن طلبت الانضمام إلى الحلف العسكري.