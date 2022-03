La commercialisation des billets du match retour prévue pour mardi prochain au stade Mustapha Tchaker de Blida, entre les sélections nationales algérienne et camerounaise pour le compte des éliminatoires de la prochaine coupe du monde Qatar 2022, a démarrée aujourd'hui dimanche en matinée.

Les places se sont écoulées très vite, avec une très forte affluence des supporters des "verts", qui se sont rués de tout les coins du pays vers les abords des points de vente du stade Tchaker, organisés pour l'occasion en 7 guichets afin de contenir le plus de fans possible à la fois, et où les billets d'accès ont été mis en vente à 500 Da , et ce, dès les premières heures de la journée, pour pouvoir se procurer leurs pass d'entrée dans la limite des places disponible, rapporte la fédération algérienne de football amateur (FAF).