أوضحت منظمة حماية المستهلك، طرق صحية لحفظ اللحوم في الثلاجة، وذلك تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك .

وحسب المنظمة، يمكن حفظ اللحم الأحمر النيء لمدة يومين إلى خمسة أيام في الثلاجة على أن لا تتجاوز درجة الحرارة 6 درجات أما في المجمدة مدة أربع شهور حتى 12 شهراً.

أما اللحم الأحمر المطبوخ فتحفظ لمدة لا تتجاوز أربعة أيام في الثلاجة و ستة أشهر في المجمدة ويحفظ لحم الدجاج النيء في الثلاجة مدة يوم إلى يومين و في المجمدة تحفظ لمدة ما بين ستة أشهر حتى 12 شهراً، أما المطبوخ فتنتهي مدة صلاحيته بعد ثلاثة أيام في الثلاجة، و في المجمدة مدة ستة أشهر.

بالنسبة للسمك الطازج لا يتجاوز مدة حفظه في الثلاجة أكثر من يومين أما في المجمدة لا تتجاوز الثمانية أشهر، أما المطبوخ فتحفظ ما بين اليومين والأربعة أيام أما في المجمدة لا تتجاوز أربعة أشهر وبالنسبة لمدة حفظ الأحشاء ، الكبد، القلب، الرئة، الطحال و القوانص فلا تتجاوز اليومين في الثلاجة و أربعة أشهر في المجمدة. وأشارت المنظمة أن حفظ اللحوم لا يكون مع الحليب و مشتقاته.