قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بتبليغ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب القطري الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية ، فان أمير دولة قطر أقام بحفل استقبال على شرف رؤساء الوفود المشاركة في الطبعة العشرين لمنتدى الدوحة الدولي، حيث نقل لعمامرة تحيات الرئيس تبون للأمير القطري.

كما أشاد أمير قطر خلال هذا اللقاء بالنجاح الذي حققته زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية، إلى الدوحة، منوّها بالأهمية الكبيرة التي يوليها الجانب القطري لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه الزيارة. وحمّل بهذه المناسبة، حمّل أمير دولة قطر الوزير لعمامرة رسالة شفوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.