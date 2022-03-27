أعلنت محافظة الصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ 25 عن تمديد ساعات فتح الصالون إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات الهيئة.

وأوضح بيان نشر على الموقع الرسمي للصالون " أنه تم تمديد ساعات فتح الصالون من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، وذلك طيلة الأيام المتبقية منه أي إلى غاية 1 أفريل 2022 ".

وأضاف المصدر، أن " هذه الخطوة جاءت نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي سجله الصالون في أيامه الأولى".

ويعرف الصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ 25 التي تحمل شعار "الكتاب جسر الذاكرة" الذي تنزل فيه إيطاليا ضيف الشرف مشاركة قياسية بـ 1250 مشارك من 36 دولة يعرضون أزيد من 300.000 عنوان في شتى التخصصات إضافة إلى تخصيص برنامج ثقافي وأدبي ثري.