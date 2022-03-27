حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في بيان لها اليوم الأحد، مواقيت العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لتكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف مساء من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

وفيما يخص ولايات أدرار و تمنراست و إليزي و تندوف و بشار وورقلة وغرداية و الأغواط و بسكرة و الوادي و تيميمون و برج باجي مختار وأولاد جلال و بني عباس وعين صالح وعين قزام و توقرت و جانت والمغير والمنيعة، فإن مواقيت العمل ستكون من الساعة السابعة صباحا إلى الثانية زوالا .

وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية أنه سيتم الرجوع إلى مواقيت العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك.