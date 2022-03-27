تحتفل بريطانيا بعيد الأم في الأحد الأخير من شهر مارس من كل عام ويعرف بأحد الأمهات، وفي هذا الصدد خص الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الموقع الرسمي لنادي وست هام الإنجليزي بحوار مطول عن والدته التي يصطحبها أينما حل، فصورتها عند توقيع عقده الأول مع فريق" المطاريق " و تواجدها على " ملعب لندن" في كل مرة صنعت الحدث عبر وسائل الإعلام في بريطانيا.

وقال بن رحمة عن والدته: " لدينا علاقة جيدة وهناك شعور خاص، إذا كنت ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ، فإن الفضل يعود لها في الغالب".

وأردف :" أمي هي الزعيم الآن ، هي والدتنا وأبينا، هي تفعل كل شيء، إنها تقدم لنا النصيحة وهي التي تتخذ جميع القرارات، نتعامل بشكل جيد مع عائلتنا، وندعم بعضنا البعض دائمًا للوصول إلى أحلامنا".

إنها تساعدني دائمًا في الكثير من الأشياء المختلفة. أحيانًا لا نتفق ولكن ينتهي بي الأمر دائمًا بفعل ما قالته. هي دائما على حق، أحاول أيضًا منحهم السعادة، لأنهم كانوا بجانبي عندما كانت الأوقات صعبة. لقد دعمني والداي، وخاصة أمي ، وقد ساعدوني وآمنوا بي دائمًا".

وفي رده عن تواجدها معه عند التوقيع في وست هام أكد بن رحمة: "... لقد كانت ثمرة كل عملنا الشاق، كان من الطبيعي بالنسبة لي أن تكون حاضرة لم يكن الأمر يحتاج بالتفكير في تواجدها أو لا، كان عليها فقط أن تكون معي".

وعن الصور التي تلتقطها كاميرات الملعب وهو يعانق والدته أوضح اللاعب السابق لنادي نيس الفرنسي:" تلك هي اللحظات التي أشعر بها بشكل طبيعي جدًا وليس عن قصد أمام عدسات الكاميرا عندما أراها يجب أن أعانقها، حتى عندما أكون في المنزل، أراها وأعانقها، إنها كل شيء بالنسبة لي وهي أهم شخص بالنسبة لي".