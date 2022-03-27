شهدت المملكة العربية السعودية هجمات غير مسبوقة على منشآتها الحيوية قبل أيام، حيث طالت الهجمات الحوثية منشآت لوجستية ذات أغراض مدنية كمحطات الكهرباء وتحلية المياه المالحة، وكذلك منشآت اقتصادية نفطية وأخرى خاصة بالغاز المسال.

وسط ظروف دولية مضطربة على خلفية النزاع الأوكراني – الروسي، وعقب محاولات جبارة تبذُلها مختلف الدول للتعافي من آثار جائحة كورونا، تأتي هذه الهجمات الإرهابية على منشآت المملكة المدنية والاقتصادية لتضع الاقتصاد الدولي في مأزق ولتهدد بشكل مباشر خطوط إمداد الطاقة العالمية، ودون أدنى احترام لجهود المشاورات التي أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استضافتها في الأمانة العامة للمجلس خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022م والتي تهدف إلى حث جميع الأطراف اليمنية دون استثناء للقبول بوقف شامل لإطلاق النار والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة بدعم خليجي.

أمام هذا التعنت من قبل الميليشيات الحوثية وإصرارها على ممارسة الإرهاب وتهديد مصادر الطاقة العالمية، قررت المملكة الإعلان عن أنها تخلي مسئوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية طالما استمرت تلك الميليشيات في الاعتداء على المنشآت السعودية النفطية الحيوية. إن المملكة عبر إعلانها هذا إنما تريد التأكيد على أن تأخر المجتمع الدولي في تحمل مسئولياته بممارسة الضغط السياسي اللازم على الميليشيات الحوثية من شأنه زعزعة أمن المنطقة برمتها، وأنه إذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراء ً عمليا صارما، فإن الممرات المائية الدولية والاقتصاد العالمي والتجارة بين الدول ستصبح جميعها ُمهددةً بالقرصنة وسينجم عن ذلك آثار سلبية جداً.

إننا في المملكة نأمل أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الحفاظ على الأمن الاقتصادي العالمي وحماية خطوط إمداد الطاقة، ونهيب بجميع الدول الشقيقة والصديقة أن تقف صفاً واحداً ضد الإرهاب، وحث الأطراف المتنازعة في اليمن الشقيق على الجلوس إلى مائدة المشاورات التي دعت إليها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتغليب لغة العقل من أجل تحقيق السلام الإقليمي والدولي.

* سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر